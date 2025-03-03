Şubat Ayı Enflasyonu: ENAG Verileri Açıklandı

ENFLASYON TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye’deki enflasyon konusundaki tartışmalar hızla büyüyor. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubat ayı enflasyon verilerini son dakika olarak açıkladı. ENAG’a göre, şubat ayında enflasyon aylık %3.37 artıyor ve yıllık bazda tam %79.51 seviyesine ulaşıyor. Bu dikkat çekici rakamlar, vatandaşın bütçesini zorlayabilecek bir duruma işaret ederken, ekonomi politikalarının yönü hakkında da belirsizlik yaratıyor.

ENAG VERİLERİNDEKİ YÜKSELİŞLER

ENAG, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) alt gruplarını baz alarak yaptığı hesaplamada, “Haberleşme” kaleminde %6.77’lik en büyük yükselişi görüyor. Telefon, internet gibi giderler önemli bir artış kaydediyor. Diğer yandan “Sağlık” kategorisinde ise aylık değişim %0 ile stabil kalıyor ve bu alanda fiyatlar söz konusu. Yıllık %79.51’lik oran, enflasyonun kontrol altına alınıp alınamayacağı sorusunu da gündeme getiriyor.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

AA Finans’ın gerçekleştirdiği bir beklenti anketine göre, 20 ekonomistin şubat ayı enflasyon tahmini ortalaması %2.97 olarak belirleniyor. Ekonomistlerin tahminleri %2.30 ile %3.40 arasında değişiyor. Bu tahminler, ENAG’ın açıkladığı verilere göre daha düşük görünse de fiyat artışlarının hâlâ ciddi bir konu olduğunu gözler önüne seriyor. Peki, TÜİK bu beklentilere uygun veriler sunacak mı?

İSTANBUL’DA FİYATLARDA ARTIŞ

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verileri de enflasyonun durumunu ortaya koyuyor. Şubat ayında İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi aylık %3.19 artış gösterirken, ocaktaki %5.16’lık sıçramaya nazaran bir miktar gerileme yaşıyor. Diğer yandan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi %2.33 oranında yükseliyor ve yıllık artış %35.10’a çıkıyor. İstanbul’daki bu veriler, Türkiye genelindeki enflasyon tablosunun bir yansıması olarak dikkati çekiyor.

TÜİK VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şimdi gözler resmi verilere çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını bugün (3 Mart 2025) saat 10.00’da kamuoyuna açıklayacak. Bu açıklanacak veriler, hükümetin ekonomi politikalarının gidişatını ve piyasalardaki fiyatlama beklentilerini doğrudan etkileyebilecek. ENAG ile TÜİK arasındaki farkın tekrar tartışma yaratıp yaratmayacağı ise merak konusu.

ENFLASYONUN VATANDAŞA ETKİLERİ

Yükselen enflasyon, maaş artışlarından market alışverişlerine kadar her alanda hissediliyor. Şubat verileri, mart ayında alınacak ekonomik kararlar açısından kritik bir işaret oluşturacak. Bu rakamların günlük hayatınızı nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?