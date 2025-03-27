Şubat Ayı İşsizlik Oranı Yüzde 8,2’ye Düştü

ŞUBAT AYI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ait işgücü istatistiklerini paylaştı. Şubat ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,2’ye düştü. Ocak ayındaki işsizlik oranı ise yüzde 8,4 seviyesindeydi. Bu verilere göre, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 11 olarak belirlendi.

İŞSİZ SAYISI AZALDI

Şubat ayında işsiz sayısı, bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 2 milyon 886 bin kişiye geriledi. Bu düşüş, işgücü piyasasında olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.