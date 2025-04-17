Sudan’daki Çatışmalarda Bilanço Yükseliyor

ORDU VE PARAMİLİTER GÜÇLER ARASINDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Sudan’da orduyla paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bu çatışmaların bilançosu gün geçtikçe artış gösteriyor. Son olaylarla ilgili sağlık yetkilileri ve yardım kuruluşları açıklama yaptı.

ŞİDDETİ ARTAN ÇATIŞMALARDA CAN KAYBINI AÇIKLADI

Açıklamada, Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir’de yaşanan şiddetli çatışmalarda en az 57 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. RSF, ordunun geçtiğimiz ay başkent Hartum’da kontrolü yeniden sağlamasının ardından, şehre yönelik saldırılarını artırmış durumda.

EL FAŞİR KENTİ KUŞATMA ALTINDA

Birleşmiş Milletler, yaklaşık bir yıl boyunca RSF’nin kuşatması altında olan El Faşir kentinde son günlerde gerçekleştirilen saldırılarda en az 400 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

YERINDEN EDİLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Sudan’da 15 Nisan 2023’ten beri süren çatışmalar sonucunda yaklaşık 150 bin kişinin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edildiği kaydedildi. RSF ile ordu arasındaki çatışmalar, ülkenin ikiye bölünmesine neden oldu. Ordu, ülkenin merkezi, kuzeyi ve doğusunu kontrol ederken, RSF ise müttefikleriyle birlikte Darfur’un neredeyse tamamını ve ülkenin güney bölgelerinin bir kısmını elde tutuyor. RSF lideri Muhammed Hamdan Dagalo, 15 Nisan’da oluşturulan geniş bir koalisyonla “Barış ve Birlik Hükümeti”ni kurduğunu açıklamıştı.