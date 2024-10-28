More
Gündem

Suikast Girişimi İddiası Hakkındaki Açıklama

suikast-girisimi-iddiasi-hakkindaki-aciklama

SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİASI

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, kendisine yönelik bir “suikast girişimi” olduğunu açıkladı. Bir radyo programında yaptığı açıklamada, aracına silahlı saldırı düzenlendiğini ifade etti. Morales, Chapare bölgesinde seyir halindeyken en az 14 kez aracına ateş edildiğini bildirdi ve bu saldırı sonucunda şoförünün yaralandığını belirtti.

SALDIRIDAN DEVLET BAŞKANI ARCE’Yİ SUÇLADI

Morales, olayda yara almadan kurtulduğunu aktardı ve saldırıyı gerçekleştirenlerin arkasında Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce’nin olduğunu savundu. “Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi” diyen Morales, bu durumun ciddi bir tehdit teşkil ettiğini vurguladı.

ÖNEMLİ

Flaş

Golfçülerle Depremzedelere Destek Etmek

İstanbul'da düzenlenen Edinburgh Dükü Kupası, deprem bölgesindeki gençler için destek amacıyla elit golfçüleri bir araya getirdi.
Flaş

“Sosyal Medya Ünlüsü Tuzağı”

Kolay para kazanma hayaliyle influencer olan bazı kullanıcılar, borç yükü nedeniyle iflasın eşiğine geldi ve mesai saatlerine geri dönmek zorunda kaldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.