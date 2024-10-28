Suikast Girişimi İddiası Hakkındaki Açıklama

SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİASI

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, kendisine yönelik bir “suikast girişimi” olduğunu açıkladı. Bir radyo programında yaptığı açıklamada, aracına silahlı saldırı düzenlendiğini ifade etti. Morales, Chapare bölgesinde seyir halindeyken en az 14 kez aracına ateş edildiğini bildirdi ve bu saldırı sonucunda şoförünün yaralandığını belirtti.

SALDIRIDAN DEVLET BAŞKANI ARCE’Yİ SUÇLADI

Morales, olayda yara almadan kurtulduğunu aktardı ve saldırıyı gerçekleştirenlerin arkasında Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce’nin olduğunu savundu. “Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi” diyen Morales, bu durumun ciddi bir tehdit teşkil ettiğini vurguladı.