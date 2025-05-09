“Suikast Girişimi Yaşadım”

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı 24 TV yayınında birçok önemli konuya değinirken, kamuoyunu sarsacak bir suikast girişimini de ilk defa açıkladı.

ZEHİRLEME OLAYSININ AYDINLATILMASI

Bakan Fidan, yaklaşık 4-5 yıl önce ağır bir zehirlenme teşebbüsüne maruz kaldığını vurguladı. “Vücuduma yüksek dozda arsenik ve cıva verildi. Olay esnasında fark edilmedi ama yapılan tahliller sonucunda durum netleşti. Bu sebepten dolayı bir süre tedavi gördüm” şeklinde konuştu.

TEHDİTLERİN KAYNAĞI

Kendisine yöneltilen, “Bu saldırının arkasında kim ya da kimler var?” sorusunu yanıtlayan Fidan, “Bu konuların detayına girmeye gerek yok. Tehdit sadece içeriden gelmiyor. Dışarıda da çok sayıda düşman var. Bu, sadece yerel bir mesele değil” dedi. Fidan, FETÖ’cülerin ve başka organize suç örgülerinin kendisiyle ve ailesiyle ilgili yaptıkları propagandanın dünya genelinde eşine rastlanmadığını belirtti.

Fidan’ın bu açıklamaları, Türkiye’nin diplomasi trafiği ve güvenlik politikalarının yürütüldüğü karmaşık dengelere dikkat çekerken, şahsına yönelik geçmişte gerçekleşen bu girişimin uluslararası boyutları olabiliyor değerlendirmelerine de zemin hazırladı.