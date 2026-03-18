Sultangazi’de Pompalı Tüfekle Dehşet Anları Yaşandı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 14 Mart Cumartesi günü yaşanan olayda, dehşet dolu anlar yaşandı. Olay, Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi, C.G. isimli kişinin ikametine silahlı saldırıda bulunarak olay yerinden kaçtı. Bu durum üzerine, polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

POLİS İNCELEMELERİ

Polis incelemesi sonucunda eve 5 adet pompalı tüfek kartuşu izi bulunduğu belirlendi. Yapılan araştırmalar neticesinde, gece saatlerinde saldırıyı gerçekleştiren kişinin eski kız arkadaşı Yağmur A. (42) olduğu tespit edildi.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Olayın ardından polis, Yağmur A.’yı yaşadığı evde, saldırıda kullandığı yarı otomatik pompalı tüfek ile birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Yağmur A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALACAK-VERCEK MESELESİ

Yağmur A.’nın erkek arkadaşının evine pompalı tüfekle ateş açmasının gerekçesi olarak, ikilinin daha önce birlikte olduğu ve bir süre önce ayrıldıkları süreçte aralarında bir alacak meselesi olduğu öğrenildi.