Sultanlar Ligi’nde Şampiyon VakıfBank!

MAÇIN SONUCU VE ŞAMPİYONLUK

Sultanlar Ligi play-off final serisinin üçüncü karşılaşmasında, Fenerbahçe ile VakıfBank karşı karşıya geldi. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda gerçekleştirilen mücadelede konuk takım VakıfBank, 3-1’lik skorla galip gelerek şampiyonluğa ulaştı. Böylelikle final serisinin sonucu 3-0 şeklinde belirlendi.

İLK SETTE VAKIFBANK DOMİNASYONU

Maçın başlangıcı VakıfBank’ın etkili oyunuyla başladı. Sarı-siyahlı ekip, 6-2’lik bir avantajla öne geçti ve Fenerbahçe mola aldı. Vargas’ın servis turunda Fenerbahçe, bulduğu bloklarla skoru 10-10’da eşitledi. Ancak, Van Ryk’ın güçlü smaçlarıyla VakıfBank üst üste 5 sayılık bir seri yakalayarak durumu 15-10’a getirdi. Fenerbahçe bir kez daha mola alırken, VakıfBank seti 25-16’lık skorla kazanarak 1-0 öne geçti.

İKİNCİ SETTE AÇIK FARK

İkinci sette VakıfBank, Van Ryk’ın aldığı inisiyatifle etkisini gösterdi ve setin ortalarına gelindiğinde Fedorovtseva’nın hata yapmasıyla 10 sayılık bir fark elde etti (8-18). Devamında, rakibine pek şans tanımayan VakıfBank, seti 25-15 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ SETİ KAZANDI

Üçüncü setin başında VakıfBank, Aslı Kalaç’ın servisteki hatasıyla 6 sayılık fark oluştu (2-8). Fenerbahçe, hücum dalgasını artırarak Van Ryk’ın boşta kalan smaç denemesiyle setin ilerleyen kısımlarında 13-11 öne geçti. Sarı-lacivertli takım, Eda Erdem’in yaptığı blokla farkı 4 sayıya çıkararak 19-15 üstünlük yakaladı. Sonrasında Melissa Vargas ile sayılar bularak seti 25-19 kazandı.

SON SETTE VAKIFBANK GALİBİYETİ ELDE ETTİ

Final setine güçlü başlayan VakıfBank, Derya Cebecioğlu’nun bloku sonrası avantajı 7 sayıya çıkararak (3-10) ilk öne geçmeyi başardı. Oyun devamında Van Ryk ve Derya Cebecioğlu’nun etkili oyunuyla VakıfBank seti 25-19 kazanarak maçı 3-1’lik skorla tamamladı.

LİG TARİHİNDE 14’ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi’nde tarihi bir başarıya daha imza atarak 14. şampiyonluğunu elde etti. 1986’dan itibaren Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği olarak faaliyet gösteren takım, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank ile birleşip VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı 2011 yılında VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi. VakıfBank, geçmişteki şampiyonluklarıyla birlikte 1991-1992, 1996-1997 gibi sezonlarda ve 2012-2013’ten itibaren birçok kez şampiyonluk yaşadı. 14. şampiyonluğuna 3 yıl aradan sonra yeniden ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

MÜSABAKANIN DETAYLARI

Karşılaşma toplamda 103 dakika sürdü. Fenerbahçe kadrosunda Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem gibi isimler yer alırken, VakıfBank’ta Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk ve Derya Cebecioğlu mücadele etti. Setler ise 16-25, 15-25, 25-19 ve 19-25 şeklinde sıralandı.