Suluova Biyogaz Tesisinde Zehirlenme Olayı

Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen olayda, biyogaz tesisinde 3 işçinin gazdan zehirlendiği ihbarı sonrası, AFAD, acil sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından, etkilenen işçiler hastaneye ambulanslarla kaldırıldı.

Olayın Gelişimi

Şirket çalışanının temizleme amacıyla oksijen tüpü ile sisteme girmesi sonucu kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Bunun üzerine, 2 diğer çalışanın arkadaşlarını kurtarmak için tesise girmesi, gaz zehirlenmesine maruz kalmalarına neden oldu. Vali Önder Bakan, “3 vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Gerekli adli ve idari tahkikat başlanıldı. Suluova ve Amasya’mıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.