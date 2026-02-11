Suluova Biyogaz Tesisinde Zehirlenme Olayı

suluova-biyogaz-tesisinde-zehirlenme-olayi

Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen olayda, biyogaz tesisinde 3 işçinin gazdan zehirlendiği ihbarı sonrası, AFAD, acil sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından, etkilenen işçiler hastaneye ambulanslarla kaldırıldı.

Olayın Gelişimi

Şirket çalışanının temizleme amacıyla oksijen tüpü ile sisteme girmesi sonucu kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Bunun üzerine, 2 diğer çalışanın arkadaşlarını kurtarmak için tesise girmesi, gaz zehirlenmesine maruz kalmalarına neden oldu. Vali Önder Bakan, “3 vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Gerekli adli ve idari tahkikat başlanıldı. Suluova ve Amasya’mıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bitlis’te Kar Yağışı Nedeniyle 62 Köy Yolu Kapandı

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle hayat zorlaştı; merkezde kar kalınlığı 15 santimetre, yüksek bölgelerde ise 35 santimetreye çıktı ve 62 köy yolu kapandı.
Gündem

YÖK Diş Hekimliği Eğitiminde Yeni Dönem Başlatıyor

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı ile eşleşen yüksek lisans ve doktora programları sonlandırılacak. Uzmanlık dallarında değişiklik yaşanacak.
Gündem

MSB Haftalık Toplantısında Önemli Gelişmeler Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Endonezya'ya askeri gemi satışıyla ilgili kesin bir anlaşmanın mevcut olmadığını duyurdu.
Gündem

Yılmaz Vural’dan Transfer Açıklaması ve Eleştiriler

Boşta olan teknik direktör Yılmaz Vural, Suudi Arabistan'dan bir takım ile transfer görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Bu gelişme, futbol dünyasında dikkat çekti.
Gündem

Dış Ticarette Aralık Ayında Yüzde 13 Artış Gerçekleşti

2025 Aralık ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 13 artarken, dış ticaret haddi 7,2 puanlık artışla 92,4 seviyesine ulaştı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.