Süper Kupa Eşleşmeleri Açıklandı

SEZON SONA ERDİ, SÜPER KUPA EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Süper Lig ve Türkiye Kupası sezonunun tamamlanmasıyla birlikte, Süper Kupa’daki eşleşmeler kesinleşti. Yeni formatta, müsabakalar tarafsız sahalarda tek maç eleme usulü ile oynanacak. Bu sistem dahilinde yarı finalde, lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi karşılaşacak. Bu formatın uygulanmasıyla kazanan takımlar, final müsabakasına katılma hakkı kazanacak.

GALATASARAY, SAMSUNSPOR İLE AYNI GRUPTA

Galatasaray’ın bu sezon ligde şampiyonluk elde etmesi ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanması neticesinde, ligi üçüncü bitiren Samsunspor, Süper Kupa müsabakalarına katılacak son ekip oldu. Bu sezonun belirlenen eşleşmeleri ise Galatasaray ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile Samsunspor olarak belirlendi.

SÜPER KUPA MÜSABAKALARI 2025’TE OYNANACAK

Yeni düzenlenen format çerçevesinde, Süper Kupa 2025 müsabakaları 2026 yılının Ocak ayında gerçekleştirilecek. Müsabakalar, tarafsız sahalarda tek maç elenme usulü ile düzenlenerek futbolseverlerle buluşacak.