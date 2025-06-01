Gündem

Süper Kupa Eşleşmeleri Belli Oldu

super-kupa-eslesmeleri-belli-oldu

SÜPER KUPA EŞLEŞMELERİ BELİRLENDİ

Süper Lig ve Türkiye Kupası sezonunun tamamlanmasıyla birlikte, Süper Kupa’daki karşılaşmalar netlik kazandı. Kulüplerin sezon boyunca gösterdiği performansların ardından bu yılki Süper Kupa formatı uygulamaya girdi.

Yeni Süper Kupa düzenlemelerine göre, karşılaşmalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme sistemiyle gerçekleştirilecek. Yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşerek kazananlar finale yükselebiliyor. Bu sezon Galatasaray, Süper Lig’de şampiyon olarak ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak bu organizasyona katılma hakkı elde etti. Ayrıca, ligi üçüncü sırada tamamlayan Samsunspor da bu yılki Süper Kupa’ya katılan son takım oldu.

EŞLEŞMELERİN DETAYLARI

Süper Kupa’da oynanacak olan eşleşmeler şöyle oluştu:

– Galatasaray – Trabzonspor
– Fenerbahçe – Samsunspor

Yeni format ile düzenlenecek olan Süper Kupa 2025 karşılaşmaları, 2026 Ocak ayında gerçekleşecek. Müsabakaların heyecanı tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle yaşanacak.

ÖNEMLİ

Flaş

Açık Kırmızı Tuş Güvenlik Sağlıyor

Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan ATM’lerdeki kırmızı tuşun, yalnızca iptaller için değil, başka işlevleri de olduğu ortaya çıktı. Bu gizli özellik dikkat çekti.
Gündem

Teşkilat Dizisinde Oyuncu Değişikliği Var

Teşkilat dizisinin 146. Bölümü sonrası gelişmeler, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Diziyle ilgili tüm dikkat çeken değişiklikler ve detaylar gündemde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.