Süper Lig 2. hafta hakemleri belirlendi

HAKEMLER AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin ikinci haftasındaki maçları yönetecek hakemleri duyurdu.

MAÇ PROGRAMI

Yarın, 21.30’da Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşılaşmasında hakem Ozan Ergün düdük çalacak. 16 Ağustos Cumartesi günü yapılacak maçlar ise şöyle: 19.00’da Kocaelispor ile Samsunspor karşılaşmasını Zorbay Küçük, 21.30’da Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor maçını Atilla Karaoğlan, 21.30’da Göztepe ile Fenerbahçe maçını Yasin Kol yönetecek.

Pazar Günü MAÇLARI

17 Ağustos Pazar günü, 19.00’da Gençlerbirliği ile Hesap.com Antalyaspor mücadelesinde hakem Oğuzhan Aksu, TÜMOSAN Konyaspor ile Gaziantep FK maçında hakem Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak. 21.30’da Beşiktaş ile ikas Eyüpspor karşılaşmasını Halil Umut Meler, RAMS Başakşehir ile Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetecek.

Pazartesi Günü MAÇI

18 Ağustos Pazartesi günü ise 21.30’da Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

