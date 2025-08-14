Süper Lig’de 2. hafta Hakemleri Açıklandı

HAKEMLER AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig’de 2. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2. haftada düdük çalacak olan hakem listesini kamuoyuna sundu.

MAÇ PROGRAMI

Yarın saat 21.30’da Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşılaşacak ve bu maçı Ozan Ergün yönetecek. 16 Ağustos Cumartesi günü ise saat 19.00’da Kocaelispor ile Samsunspor’un mücadelesine Zorbay Küçük hakemlik yapacak. Aynı gün saat 21.30’da Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak ve bu maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Diğer bir karşılaşmada Göztepe, Fenerbahçe’yi ağırlarken, bu maçı Yasin Kol yönetecek.

ÖNEMLİ GÜNLER

17 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarda ise Gençlerbirliği, Hesap.com Antalyaspor ile saat 19.00’da karşılaşacak ve bu mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetecek. Aynı saatlerde TÜMOSAN Konyaspor ile Gaziantep FK mücadele ederken, bu maçı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Günün diğer önemli karşılaşmasında saat 21.30’da Beşiktaş, ikas Eyüpspor ile kapışacak ve bu maçı Halil Umut Meler yönetecek. Ayrıca RAMS Başakşehir ile Kayserispor’un maçı da yine saat 21.30’da başlayacak ve hakemi Kadir Sağlam olacak.

PONTA KASIMPAŞA – TRABZONSPOR

18 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30’da ise Kasımpaşa, Trabzonspor ile karşılaşacak ve bu maçı Cihan Aydın yönetecek. Bu önem arz eden maçlar, futbol tutkunları için heyecan dolu anlar sunacak.