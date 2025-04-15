Süper Lig’de Beşiktaş yarışta zayıf

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GALATASARAY VE FENERBAHÇE HÜKMÜ SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesinin son 7 haftasında, ikili ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe açık farkla önde yer alıyor. Avrupa’ya katılmayı hedefleyen takımlar da kıyasıya yarışa devam ediyor.

SAMSUNSPOR VE EYÜPSPOR’DA KIVILCIM HAREKETLİLİĞİ

Samsunspor, topladığı 51 puanla üçüncü sırada konumlanırken, Eyüpspor hemen 1 puan geride dördüncü basamakta kendine yer buluyor. Beşiktaş ise son haftalarda arzulanan sonuçları alamadığı için 48 puanla beşinci sıraya yerleşmiş durumda ve potaya girmek için mücadelesine devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA UMUDUNU ARTIRIYOR

Süper Lig’de son 3 maçını kazanan Başakşehir, özellikle geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında aldığı 3 puanla Avrupa umudunu daha da güçlendirdi. 45 puanla altıncı sırada bulunan Başakşehir, rakiplerine gözdağı vermeyi başarıyor.