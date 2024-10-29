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Spor

Süper Lig’de Dev Derbi Sonucu: 2-1

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MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında muazzam bir karşılaşma gerçekleşti. Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park’ta karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli bir atmosfere sahip derbi maçında kazanan taraf 2-1’lik sonuçla sarı – kırmızılılar oldu.

Galatasaray, galibiyete giden yolda kritik goller buldu. 13. dakikada Davinson Sanchez, takımını öne geçirirken, 67. dakikada Victor Osimhen’in kaydettiği gol, ev sahibinin galibiyetini pekiştirdi.

BJK’NIN TEK GOLÜ

Beşiktaş, karşılaşma boyunca hedeflediği skor farkını kapatmak için çabaladı. Maçın son dakikalarında, 90+4. dakikada Ernest Muçi ile umutlarını arttırdı, ancak bu tek gol yeterli olamadı.

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