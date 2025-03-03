Süper Lig’de Galatasaray’dan Şok Beraberlik!

MAÇ SONUCU: GOL DÜELLOSU

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa karşısında önemli bir mücadele verdi ama maç 3-3’lük beraberlikle sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, iki kez öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı ve bu durum liderlik pozisyonunu olumsuz etkiledi. Maç sonrasında spor yazarları, Okan Buruk’un yaptığı hamleleri, oyuncu değişikliklerini ve taktiklerini ele aldı. Taraftarların sosyal medya üzerindeki tepkisi ise oldukça sertti: “Bu mu şampiyonluk yolu?!” İşte bu tepkiler ve maçın detayları!

TEKPİLER VE TAHMINLER

Uğur Meleke, Okan Buruk’un taktiğini sert bir dille eleştirerek, “Galatasaray bu sezon her puan kaybında aynı filmi izliyor! Süper Kupa’da Beşiktaş’a karşı 4-4-2 ile 5-0’lık galibiyeti kutlarken mutluyduk, ancak Young Boys’a karşı aynı yanlış deneme Şampiyonlar Ligi’ni kaybettirdi. Malmö ve Alkmaar’da üçlü savunma denemesi, Avrupa Ligi yolunu kapadı. Son maçta da iyi oynamadan 3-2’yi bulduktan sonra Cuesta’yı sol bek pozisyonuna sokarak 2 puanı kaybetti! Mourinho olsa bu maçı böyle kaybetmezdi!” dedi.

YÖNETİM ÇAĞRISI

Levent Tüzemen, Okan Buruk’a yönelik eleştirilerini yönetimle birleştirerek, “Galatasaray’ın yalnızca iki beraberlik hakkı kaldı! Okan Buruk bu takımı toparlayabilir mi, kesinlikle şüpheliyim. Dursun Özbek, Duygun Yarsuvat dönemindeki gibi Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak’ı göreve getirmeli. Bu ikili, şampiyonluk haftalarının stresini azaltır, Buruk’un yalnızlığını sonlandırır!” ifadelerini kullandı. Taraftarların da “Efsaneler geri dönsün!” çağrısında bulunduğu gözlemlendi.

AVANTAJLARIN KAYBI

Osman Şenher, Galatasaray’ın maçtaki avantajını sorguladı. “Maça 6 puan önde başladın, cebinden 2 puan kaybettin! İki kez öne geçiyorsun, kadron yıldızlarla dolu ama bu avantajı nasıl koruyamıyorsun? Bu şekilde oynarsan cebinde bir şey kalmaz. İlerideki zorlu maçları nasıl kazanacaksın, anlamıyorum!” dedi. Taraftarlar ise “Bu oyunla şampiyonluk hayal!” diyerek tepkilerini gösterdi.