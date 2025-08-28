Süper Lig’de Haftanın Hakemleri Açıklandı

4. HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı, yarın başlayarak 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalarla devam ediyor. Bu haftaki maçlarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sayfasında açıklandı.

HAFTANIN MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLERİ

Yarın, 21.30’da Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek ve bu maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. 30 Ağustos Cumartesi günü ise 19.00’da Kasımpaşa’nın Gaziantep FK ile mücadelesine Ozan Ergün, Kocaelispor ile Kayserispor arasında yapılacak maça ise Yasin Kol hakemlik yapacak. Aynı gün, 21.30’da Antalyaspor ile Fatih Karagümrük mücadele ederken bu maçın hakemi Cihan Aydın olacak. 21.30’da Galatasaray, Çaykur Rizespor’u ağırlarken bu karşılaşmayı Ali Yılmaz yönetecek.

31 Ağustos Pazar günü ise maçlar birçok heyecan dolu karşılaşma ile devam ediyor. 19.00’da Başakşehir ile Eyüpspor, Çağdaş Altay yönetiminde yer alacak. 19.00’da Gençlerbirliği’nin Fenerbahçe ile oynayacağı maçı Çağdaş Altay yönetecek. 21.30’da Trabzonspor, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek ve bu maçı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Ayrıca 21.30’da Corendon Alanyaspor, Beşiktaş’la karşılaşırken bu maçta hakem olarak Kadir Sağlam görev alacak.