Süper Lig’de İlk Haftanın Hakemleri Açıklandı

YENİ SEZONUN HEYECANI BAŞLIYOR

Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftası, 9 Ağustos Cumartesi, 10 Ağustos Pazar ve 11 Ağustos Pazartesi günlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Bu maçlarda görev alacak hakemler de belirlendi. Açılış maçı, yarın Gaziantep FK ile Galatasaray arasında gerçekleşecek ve bu müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

İLK HAFTADA GÖREV YAPACAK HAKEMLER

Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir mücadelesi, Avrupa maçları nedeniyle daha sonraki bir tarihte oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde sıralandı:

Yarın:
– 21.30 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan

9 Ağustos Cumartesi:
– 19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
– 21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu

10 Ağustos Pazar:
– 19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Mehmet Türkmen
– 21.30 Eyüpspor-Konyaspor: Batuhan Kolak

11 Ağustos Pazartesi:
– 21.30 Trabzonspor-Kocaelispor: Çağdaş Altay

