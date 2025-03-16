Süper Lig’de İlk Küme Düşen Takım Belli

SPOR DÜNYASINDA ŞOK GELİŞME!

Spor dünyası büyük bir heyecana kapıldı. Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım netleşti. Adana Demirspor, Bodrum FK’nın deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-0 yenmesiyle, ligin bitimine 10 hafta kala Süper Lig’e veda etti. Mavi-lacivertli ekip, eksi 2 puanla son sırada kalırken, Bodrum FK 30 puanla 15. sıraya yükseldi. Bu sonuç Adana’nın kaderini belirlemiş oldu! Taraftarlar, “Bu nasıl olur?” diye sorarak şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şimdi, bu dramatik hikayeyi birlikte keşfedelim!

ADANA DEMİRSPOR’UN KABUSU GERÇEK OLDU!

Adana Demirspor, bu sezonu adeta bir kabus gibi yaşadı ve şimdi kabus gerçek oldu! Sürekli olarak -2 puanla son sırada mücadele eden Mavi Şimşekler, Bodrum FK’nın Rizespor’u yenmesiyle matematiksel olarak ligden düştü. 10 hafta kala gerçekleşen bu düşüş, taraftarları derinden sarstı. Adana’nın sezon performansı cezalar ve saha dışı yaşanan sorunlarla sarsılırken, Bodrum’un bu galibiyetiyle durum kesinleşti. Bu düşüş, Süper Lig tarihine geçecek bir drama dönüşüyor!

BODRUM FK’NIN ZAFERİ: KURTULUŞ KAPISI!

Bodrum FK ise sahada büyük bir başarıya imza attı! Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-0 yenerek 30 puana ulaştı ve küme düşme hattının üstünde, 15. sıraya yerleşti. Bu zafer, yalnızca kendi kurtuluşlarını değil, aynı zamanda Adana Demirspor’un sonunu da beraberinde getirdi. Yiğidolar, bu kritik üç puanla ligdeki dengeleri altüst etti. Taraftarlar, “Bodrum farkı!” diye yankılandı ve bu tarihi zaferle birlikte dikkatler yeniden sahaya çevrildi!

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ: ÖFKE VE DESTEK!

Adana Demirspor taraftarları sosyal medyada büyük bir karmaşa yaşadı. “Bu takım küme düşmeyi hak etmedi, yönetim nerede?” diyerek tepkilerini gösterenlerin yanı sıra, bazıları da “Sezon başındaki cezalar bu sonu hazırladı” şeklinde yönetime eleştirilerde bulundu. Taraftarlar arasında öfke ve destek yan yana geldi.