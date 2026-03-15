Süper Lig’de Kadın Hakem Tarihi Yazdı

Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe, Stanimir Stoilov’un yönetiminde Alanyaspor ile karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede takımlar 2-2’lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

GÖLLERİN DAKİKALARI

Göztepe’de Juan, 7. dakikada kullandığı penaltıyı değerlendiremedi. Ancak kalecinin çeldiği topu takip eden Juan, bu kez topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Alanyaspor’da ise 15. dakikada Inais Hagi skoru 1-1’e getiren golü attı. Hagi’nin serbest vuruşunda top, savunmada Ogün Bayrak’a da çarpıp sol direğin yanından ağlarla buluştu. İlk yarı bu skorla tamamlandığında, 58. dakikada oyuna giren Janderson, 59. dakikada Göztepe’yi 2-1 öne geçiren golü kaydetti. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Asen Albayrak, Göztepe’de Dennis’in Ruan’a yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirmeyerek, 5 dakika süren incelemenin ardından golü geçerli saydı.

SON DAKİKALARDA KAMPA ÇEKİLDİ

Mücadelenin son anlarında, 90+9. dakikada Alanyaspor’dan İbrahim Kaya, skoru 2-2’ye getiren golü attı. 90+4’te oyuna dahil olan 25 yaşındaki forvet, Aliti’nin pasıyla ceza sahasında topla buluşarak, savunma oyuncularını geçip düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Kalan sürede başka gol olmayınca, her iki takım da 1 puan alarak sahadan ayrıldı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Göztepe, Süper Lig’deki galibiyet hasretini 6 maça çıkararak puanını 43’e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Alanyaspor ise galibiyet hasretini 4 maça taşırken 28 puanla 11. sırada konumlandı. Göztepe, bir sonraki haftada Galatasaray ile oynayacağı maçın ertelenmesi nedeniyle 5 Nisan’da Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor ise Kocaelispor’u konuk edecek.

HAKEM TARİHE GEÇTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, bu maçta hakem Asen Albayrak’ı görevlendirdi. Albayrak, 22 yıl aradan sonra Süper Lig’de orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem unvanını elde etti. Son olarak 8 Mayıs 2004’te Lale Orta, Türkiye profesyonel futbol liglerinin en üst seviyesinde bir maçın orta hakemliğini yapmıştı.

DISIPLIN UYGULAMALARI

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadelede 2-2’lik sonuçla sona ererken, hakem Albayrak, Göztepe lehine 4. dakikada penaltı kararı verdi. VAR incelemesi sonrası penaltı kullandırıldı. Albayrak, müsabakada toplamda 6 kez sarı kartına başvurdu. Bu sezon TFF 2. Lig’de 8, 1. Lig ve Türkiye Kupası’nda 3’er, Süper Lig ve TFF 3. Lig’de ise 1’er maçta görev aldı.