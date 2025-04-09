Süper Lig’de Lider Belirlendi

GALATASARAY’IN İKİNCİ DEVRE PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig’de ilk yarıyı, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray, ikinci yarının 11 haftalık döneminde 21 puanda kaldı. Bu süreçte sarı-lacivertliler, Galatasaray’dan 5 puan fazla topladı. Fenerbahçe, geride kalan 11 haftada 26 puana ulaştı ve sarı-kırmızılı rakibiyle puan farkını 3’e indirdi.

LİGDEKİ DİĞER PERFORMANSLAR

Ligin ikinci devresinde Fenerbahçe ve Galatasaray’dan sonra en fazla puanı toplayan takımlar arasında Beşiktaş, Kasımpaşa, Sipay Bodrum FK ve Onvo Antalyaspor yer alıyor. Bu takımlar on sekizer puanla dikkat çekerken, on yedişer puan elde eden Bellona Kayserispor ve İkass Eyüpspor da takipte bulunuyor.

ADANA DEMİRSPOR’UN DURUMU

Ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, bu süre zarfında yalnızca 2 puanla en az puan toplayan ekipler arasında yer aldı. Adana Demirspor’un ardından Göztepe (8), Corendon Alanyaspor (9), Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor (10) gibi takımlar, en az puan alan ekipler arasında sıralandı.