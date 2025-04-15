Süper Lig’de Şampiyonluk Yarışı Kızıştı

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA ÖNE ÇIKAN TAKIMLAR

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesinde son 7 haftaya girilirken, Galatasaray ile Fenerbahçe ezeli rakipler olarak açık ara önde bulunuyor. Bu durum, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, diğer takımlar da Avrupa’ya gitmek için kıyasıya bir yarış yürütüyor.

POTADAKİ TAKIMLARIN DURUMU

Samsunspor, 51 puanla üçüncü sırada yer alırken, Eyüpspor ise hemen 1 puan gerisinde dördüncü sırada kalıyor. Beşiktaş, son haftalarda arzu ettiği sonuçları elde edemeyerek 48 puanla beşinci sıraya yerleşmiş durumda ve potaya girmek için mücadelesini sürdürüyor.

AVRUPA ÜMIDİ ARTAN BAŞAKŞEHİR

Süper Lig’de son 3 maçını kazanan Başakşehir, özellikle Beşiktaş deplasmanında elde ettiği 3 puan ile Avrupa umudunu artırarak 45 puan ile altıncı sırada rakiplerine gözdağı veriyor. Bu durum, takımlar arasındaki rekabeti daha da kızıştırıyor.