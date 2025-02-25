Süper Lig’de VAR Kayıtları Yayınlandı

TFF’DEN VAR KAYITLARI YAYINI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 25. haftasında gerçekleşen üç maçın VAR kayıtlarını resmi YouTube hesabında, hem sesli hem de görüntülü olarak yayımladı. Bu yayınla birlikte VAR müdahaleleri sonucunda alınan önemli kararlar da izleyicilere sunulmuş oldu.

SİVASSPOR-KONYASPOR MAÇINDAKİ DÖNÜM NOKTASI

Sivaspor ve Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın 76. dakikasında, Konyaspor’un Uros Radakovic’i ceza sahasında topa elle müdahale ettiği iddia edildi. Hakem Zorbay Küçük, bu pozisyonda sarı kart gösterdi. Ancak VAR, devreye girerek pozisyonun saha incelemesine tabi tutulmasını önerdi. Küçük, monitörde izledikten sonra ‘elle ihlal’ olduğuna kanaat getirerek, sarı kartı iptal etti ve Radakovic’e doğrudan kırmızı kart gösterdi.

ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇINDAKİ VAR MÜDAHALESİ

Antalyaspor ve Kasımpaşa arasında yapılan maçta, 83. dakikada Kasımpaşa’nın attığı gol sonrası VAR, hakem Adnan Deniz Kayatepe’yi görüntüleri incelemeye çağırdı. Kayatepe, izlediği görüntüler sonucunda Da Costa’nın Petrusenko’ya faul yaptığını tespit etti ve golü iptal etti. Bu pozisyonda Nuno da Costa bir sarı kart gördü. Ayrıca, 90+3. dakikada Antalyaspor’un atağında kaleci Kenan Piric’in kurtarışı sonrası Mamadou Fall’ın topa son çizgide dokunmasını izleyen Kayatepe, VAR uyarısıyla tekrar pozisyonu inceledi. Veysel Sarı’nın Fall’a kontrolsüz müdahalesini gören hakem, penaltı noktasını gösterdi.

ALANYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA PENALTI KARARI

Alanyaspor ile Adana Demirspor arasında gerçekleşen mücadelede 65. dakikada kullanılan bir köşe vuruşu sonrasında top dışarı çıkarken, VAR hakem Ozan Ergün’e durumu incelemesini önerdi. Ergün, görüntüleri izleyerek Adana Demirspor ceza sahasında Arda Okan’ın topa elle müdahale ettiğini belirledi ve penaltı kararı verdi.

TFF’nin yayımladığı bu görüntüler, maçlardaki kritik anların daha şeffaf bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlıyor.