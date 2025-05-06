Süper Lig’den 10 Kulüp PFDK’ya Sevk Edildi

DISİPLİN SEVKİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’deki 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ediyor. TFF’nin resmi web sitesinde belirtilen bilgilere göre, müşavirlik, birçok sebepten dolayı Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Rizespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor’u disiplin süreçlerine dahil etti.

1. LİG KULÜPLERİ DE HAKKINDA SEVK İŞLEMLERİ YAPILDI

Süper Lig ekiplerinin yanı sıra 1. Lig’de mücadele eden Ankaragücü, Pendikspor, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Boluspor da çeşitli nedenlerle disipline sevk edilen takımlar arasında yer aldı.

KAYSERİSPOR YETKİLİLERİ NE OLUYOR?

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın başta olmak üzere, yöneticiler Rıza Erkut Yurdemi, Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan ve Furkan Güven aynı zamanda Antalyaspor görevlileri Ömer Akbaş, Süleyman Gözaçık, Mevlüt Altınbaş, Buğra Tercan ve Seher Karakaş da disipline sevk edilen isimler arasında bulunuyor. Ayrıca, Ümraniyespor futbolcusu Barış Ekincier ve Boluspor yöneticisi Mahmut Çimender de bu süreçte yer alıyor.