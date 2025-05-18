Spor

Süper Lig’den Düşen Üçüncü Takım Belli

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ÜÇÜNCÜ TAKIM BELİRLENDİ

Süper Lig’de hangi takımın küme düştüğü netleşti. Samsunspor karşısında yenilgi alan Rıza Çalımbay’ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Sivasspor, Alanyaspor’un Beşiktaş ile berabere kalmasının ardından lige veda etti. Kırmızı beyazlı takım, 2015 yılında Süper Lig’e yükseldi ve tam 10 yıl boyunca ligde mücadele etti.

SON TAKIM HENÜZ BELİRSİZ

Diğer küme düşen ekipler Adana Demirspor ve Hatayspor oldu. Süper Lig’den düşecek son takımın kim olacağı ise ilerleyen haftalarda belli olacak. Bodrum FK ve Alanyaspor’dan biri lig ile yollarını ayıracak.

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