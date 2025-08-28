Süper Lig Haftası Hakemleri Açıklandı

MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLER

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı, yarın başlayacak olan karşılaşmalar ile devam ediyor. 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar, futbolseverleri bir araya getirecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu haftaki maçlarda düdük çalacak olan hakemleri internet sitesi üzerinden belirtti.

HAFTANIN MAÇLARI

Yarın saat 21.30’da Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek ve bu maçta hakem olarak Ali Şansalan görev alacak. 30 Ağustos Cumartesi günü ise, 19.00’da Kasımpaşa’nın Gaziantep FK ile, Kocaelispor’un Kayserispor ile karşılaşacağı futbol mücadelelerinde Ozan Ergün ve Yasin Kol hakemlik yapacak. Akşam saat 21.30’da ise Antalyaspor ile Fatih Karagümrük ve Galatasaray ile Çaykur Rizespor maçları gerçekleştirilecek. Antalyaspor – Fatih Karagümrük maçının hakemi Cihan Aydın, Galatasaray – Çaykur Rizespor maçının hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

Pazar Günü Oynanacak Karşılaşmalar

31 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Başakşehir, Eyüpspor ile karşılaşırken, bu maçta Zorbay Küçük görev alacak. Aynı saatte Gençlerbirliği evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak ve bu maçı Çağdaş Altay yönetecek. Haftanın son maçında saat 21.30’da Trabzonspor ile Samsunspor karşılaşacak ve hakem Adnan Deniz Kayatepe olacak. Aynı saatte Corendon Alanyaspor da Beşiktaş ile mücadele edecek ve bu maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.