Süper Lig Haftası: Samsunspor 2’de 2

MAÇIN ÖZETİ

Süper Lig’in 2. haftasında Samsunspor, Kocaelispor’u deplasmanda 1-0 yeniyor. Bu sonuçla Samsun, 2’de 2 yaparken Kocaeli, 2’de 0 yapabiliyor. Mücadelenin 15. dakikasında sağ kanattan Ahmet Oğuz’un ortasında Samet Yalçın’ın kafa vuruşuyla kale direğine çarpan top, savunma tarafından kornere gönderiliyor. 21. dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahasına yaptığı ortada Dimata’nın kafa vuruşu kaleci Jovanovic tarafından direk dibinden kurtarılıyor. 32. dakikada Zeki Yavru’nun taç atışında topu göğsüne alan Mouandilmadji’nin şutunu Jovanovic kornere çeliyor. 42. dakikada VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu değerlendiren hakem Zorbay Küçük, Holse’ye yapılan müdahale nedeniyle Samet Yalçın’ı kırmızı kartla oyun dışına gönderiyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona eriyor.

İKİNCİ YARIDA GOL GELİYOR

53. dakikada Haidara’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruş, savunmanın kafasından sekinerek kalecide kalıyor. 60. dakikada Ntcham’ın ceza sahası sol çizgisinden yaptığı sert vuruşu, Jovanovic kornere çeliyor. 64. dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahası sağ tarafındaki şutunu kaleci yine kurtarıyor. 82. dakikada Soner Aydoğdu’nun kullandığı kornerde, Van Drongelen iyi yükselerek kafa vuruşunu yapıyor; meşin yuvarlak kaleci Jovanovic’e çarparak ağlarla buluşuyor ve bu skorla Samsunspor öne geçiyor: 0-1. 85. dakikada Kocaelispor beraberlik golüne yaklaşıyor, Petkovic’in serbest vuruşu üst direkten dönüyor. Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanıyor.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Kocaeli

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Seyfettin Ünal

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Agyei), Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Samet Yalçın, Nonge Boende (Dk. 86 Can Keleş), Oğulcan Çağlayan (Dk. 45 Mesut Can Tunalı), Mendes, Petkovic

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 45 Makoumbou), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 77 Soner Gönül), Holse (Dk. 69 Soner Aydoğdu), Dimata (Dk. 69 Muja), Mouandilmadji (Dk. 90+2 Yunus Emre Çift)

Gol: Dk. 82. Jovanovic (Kendi kalesine) (Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 45 Samet Yalçın (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Show, Dk. 81 Nonge Boende (Kocaelispor), Dk. 33 Celil Yüksel, Dk. 85 Makoumbou (Samsunspor)