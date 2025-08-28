Süper Lig Hakemleri Duyuruldu

4. HAFTA HEYECANI YARIN BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig’de heyecan dolu 4. hafta mücadelesi, yarın 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günlerinde oynanacak olan maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde yapılan açıklama ile, karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de duyuruldu.

MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLER

Yarın, 21.30’da Göztepe – Konyaspor maçı, Ali Şansalan yönetiminde oynanacak. 30 Ağustos Cumartesi günü ise, 19.00’da Kasımpaşa – Gaziantep FK maçında Ozan Ergün, Kocaelispor – Kayserispor mücadelesinde ise Yasin Kol düdük çalacak. Aynı gün 21.30’da Antalyaspor – Fatih Karagümrük karşılaşmasını Cihan Aydın, Galatasaray – Çaykur Rizespor mücadelesini ise Ali Yılmaz yönetecek.

Pazar GÜNÜ MAÇLAR DEVAM EDECEK

31 Ağustos Pazar günü 19.00’da Başakşehir – Eyüpspor maçında Zorbay Küçük, Gençlerbirliği – Fenerbahçe karşılaşmasında Çağdaş Altay hakemlik yapacak. 21.30’da ise Trabzonspor – Samsunspor mücadelesinde Adnan Deniz Kayatepe ve Corendon Alanyaspor – Beşiktaş maçında Kadir Sağlam düdük çalacak. Bu haftanın maç programı, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı oluşturuyor.