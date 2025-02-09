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Spor

Süper Lig’in Devlerinden Transfer Hamleleri

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SÜPER LİG’DE HEYECAN DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de heyecan dolu anlar yaşanıyor ve takımlar transfer süreçlerine hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, kadrolarını güçlendirmek amacıyla önemli takviyeler yapmayı amaçlıyor. Bu dev kulüpler, iddialı kadrolar kurarak şampiyonluk hedefliyor.

SÜPER LİG’DE SON DAKİKA TRANSFERLERİ

Süper Lig’in devleri ve lige dair son dakika transfer gelişmeleriyle ilgili güncel bilgileri anlık ve canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz. İşte 9 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleşen son dakika transfer haberleri…

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