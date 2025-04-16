Süper Lig’in Eski Gol Kralı Hayatını Kaybetti

TRAFİK KAZASI ÜZERİNE DÜŞME

Süper Lig’in 2020-2021 sezonunda Hatayspor’un formasını giyen ve gol krallığı ile öne çıkan Aaron Boupendza’dan üzücü bir haber geldi. 28 yaşındaki futbolcu, Rumen medyasından alınan bilgilere göre, Çin Süper Ligi’nde ZJ FC forması giyiyordu. Boupendza, bir apartmanın 11. katından düşerek yaşamını yitirdi.

DETAYLAR ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından detayların araştırıldığı belirtiliyor. Boupendza’nın ölümü, futbol camiasında büyük bir üzüntü yaratırken, hayranları ve arkadaşları tarafından sosyal medyada taziye mesajları yağdı. Futbol dünyası, genç oyuncunun trajik kaybı ile sarsıldı.