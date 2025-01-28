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Spor

Süper Lig Maçlarının VAR Kayıtları Açıklandı

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VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanan müsabakaların VAR kayıtlarını duyurdu. Bu açıklama ile birlikte hakemler arasında gerçekleşen diyaloglar meraklılarının dikkatine sunuluyor.

HAKEMLERİN KONUŞMALARI

TFF’nin yaptığı bu paylaşım, futbolseverler için önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyor. Maruz kaldıkları tartışmalar ile dikkat çeken VAR uygulaması, bu haftaki maçlarda hakemlerin hangi kararları aldığını ve aralarındaki iletişimi gözler önüne seriyor.

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