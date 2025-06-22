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Süper Loto Çekilişi Her Haftada Yapılıyor

HAFTALIK ÇEKİLİŞLERİN DETAYLARI

Milli Piyango İdaresi, Süper Loto çekilişlerini her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenliyor. Bu haftanın ikinci çekilişi, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleşiyor ve sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. “Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?” sorusunu soranlar için gerekli bilgileri ve yöntemleri haberimizde bulabilirsiniz.

SONUÇLAR VE SORGULAMA YÖNTEMİ

22 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları henüz açıklanmamışsa, resmi sonuçlar saat 21:30’dan sonra Milli Piyango Online platformunda paylaşılacak. Bilet sahipleri, “22 Haziran Süper Loto sonucu sorgulama” işlemini millipiyangoonline.com web adresinden kolayca yapabilir. Bu sitede, oyun geçmişi ve kazanılan ikramiyeler gibi detaylı bilgiler yer alıyor. Ayrıca, mobil kullanıcılar için Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden çekiliş sonuçlarına anlık erişim sağlama imkanı bulunuyor.

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