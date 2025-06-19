Süper Loto’da 57 Milyon TL Kazanıldı

İKRAMİYEYİ KAZANAN ŞANSLI TALİHLİ

Süper Loto çekilişinde, İstanbul Kadıköy’den 6 bilen bir talihli, 57 milyon 159 bin 35 TL ikramiye elde etti. Büyük ikramiyeye isabet eden sayılar ise 11, 12, 21, 52, 53 ve 54 oldu. Bu büyük ikramiyenin çıktığı Ceylan Kırtasiye’nin sahibi Altuğ Tolga, bayisiyle ilgili artan ilgiden bahsetti. Tolga, “Büyük ikramiyenin benim bayimden çıkması çok güzel bir duygu, beni çok mutlu etti. Bu ikramiyeyi kazanan da çok sevinmiştir. Güle güle harcasın, iyi ve sağlıklı günlerde kullansın” şeklinde ifade etti. Aynı zamanda, “Bana gelen vatandaşlar ‘Keşke bana çıksaydı’ diyerek hayallerini dile getiriyor. Vatandaşlar bayimize gelmeye devam ediyor, benim şansımın olduğuna inanıyorlar. Biz de artık şanslı bayiler arasındayız” dedi.

UZUN YILLARA DAYANAN TECRÜBE

Altuğ Tolga, 24 yıldır kırtasiyecilik yaptığını belirttikten sonra “Burada sayısal oyunları oynatıyorum. Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, 10 Numara gibi oyunları oynatıyorum. Çok sayıda ikramiye verdik ama en büyük ikramiye buydu. Daha önce büyük ikramiye 10 Numara’da bilene çıkmıştı. Şimdi de en büyük ikramiyeyi Süper Loto’da verdik; 57 milyon TL. Gururluyum ve insanları mutlu etme duygusu benim için çok önemli. Bu ikramiyeyi kazanan da mutlaka sevinmiştir. Altuğ Tolga, “Bu sebepten dolayı ilgi artıyor, herkesin belli bir umudu var” diye devam etti.

DAHA FAZLA İKRAMİYE İÇİN GAYRET

Tolga, “Oynamaya gelenler arasında kombinasyon yapanlar, fazla sayıyla oynayanlar var. Çok sayıda ikramiye alanlar mevcut. Büyük ikramiye olmasa da kazanılan ikramiyeler var. Herkesin sistemi farklı ve insanlar dilediği gibi oynuyor. Ben uğurlu olduğuma inanıyorum” şeklinde konuştu.

ŞANSIM DİYEN ESNAFLAR VE HAYALLERİ

Kadıköy’den esnaf Murat Göçeroğlu (52), “Ben de bu oyunlardan haftada bir oynuyorum. Büyük ikramiye bana çıksaydı ilk önce Türkiye’den başlayıp tüm dünyayı gezerim. Hayaller sonsuz. Oynamaya ve her hafta şansımızı denemeye devam edeceğiz” dedi. Terzilikle uğraşan Şerife Koçak (47) ise, “Büyük ikramiye bana çıksaydı, ilk yapacağım şey ev almak olurdu. Bir de araba alır, ihtiyacı olanlara yardım ederdim. Bu para harcadıkça bitmeyecek bir miktar” şeklinde düşüncelerini açıkladı.