suriye-de-ortak-harekat-merkezi-kurulacak

ORTAK HAREKAT MERKEZİ KURULUYOR

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı kaynaklar, Suriye’deki güncel duruma dair bazı bilgileri paylaşarak önemli bir gelişmeden bahsetti. “9 Mart 2025 tarihinde Ürdün’ün ev sahipliğinde; Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan’ın katılımıyla Bakanlar seviyesinde bir toplantı icra edilmiştir. Söz konusu toplantıda katılımcı beş ülke, başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere Suriye’nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kalmıştır.” Bu toplantı sonucunda, Suriye’nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletler ile varılan mutabakatla, ortak bir harekât merkezi kurulmasına karar verildiği belirtildi. Çalışmalar bu gelişme kapsamında devam ediyor.

SURİYE’DE İSTİKRAR VE GÜVENLİK VURGUSU

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, yeni hükümetin Suriye genelinde devlet otoritesini tesis etmesi ve ülkede istikrar ile güvenliğin sağlanması Türkiye için büyük bir önem taşıyor. Türkiye’nin bu konudaki kararlılığı, bölgedeki durumu daha da güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

EĞİTİM AMAÇLI ÜS KURMA PLANLARI

Bu bağlamda Türkiye, Suriye’deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, Suriye ordusunun kapasitesinin artırılması amacıyla eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmelere devam ediyor. Bununla birlikte, Suriye’de gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin ilgili taraflarla önceden koordine edildiği ve gereken tüm emniyet tedbirlerinin alındığı ifade ediliyor.