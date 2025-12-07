Suriye’de Seçim Tarihi Açıklandı: Ahmed Şara Duyurdu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar’ın başkenti Doha’da “Adalet Eylemde: Vaatlerden İlerlemeye” temasının işlendiği 23. Doha Forumu’na katıldı. Şara, İsrail’in 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren Suriye’ye “binin üzerinde hava saldırısı ve yüzlerce kara ihlali” gerçekleştirdiğini ifade etti ve son olarak Şam kırsalında Beyt Cin bölgesinde çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bir saldırının düzenlendiğini vurguladı. Suriye’nin, uluslararası aktörlerle işbirliği yaparak, İsrail’in söz konusu tarihten sonra işgal ettiği topraklardan çekilmesi için çaba gösterdiğini belirten Şara, bu talebin diğer ülkeler tarafından geniş destek gördüğünü aktardı.

İSRAİL’İN SİLAHTAN ARINDIRILMIŞ BÖLGE TALEBİ

Şara, İsrail’le yürütülen müzakerelerde Amerika’nın da yer aldığını kaydetti. 1974 anlaşmasının 50 yıllık bir süre zarfında geçerli olduğunu ifade eden Şara, “İsrail, silahtan arındırılmış bir bölge istiyor. Peki, bu bölgeyi kim koruyacak?” ifadesini dile getirdi. Dolayısıyla, askeri ve asayiş güçleri olmadan bu bölgenin nasıl korunacağına dair endişeleri olduğunu da belirtti. Müzakerelerin sürdüğünü, diğer ülkelerin ise İsrail’in 8 Aralık 2024 öncesindeki bölgelere çekilmesini desteklediklerini ifade eden Şara, “Silahtan arındırılmış bölgeye ilişkin benzer anlaşmalar ya başarılı olur ya da olmaz; bu da bizi tehlikeli bir sürece sürükleyebilir.” dedi.

GEÇİŞ DÖNEMİ VE SEÇİM AÇIKLAMASI

Şara, geçiş süreçlerinde hiçbir hükümetin halkın tüm bileşenleriyle tam bir mutabakat sağlayamadığını belirtti ve son bir yılda, kesinlikle kabullenmeyecekleri sorunların yaşandığını, faillerin de yargı önünde hesap verme sürecine girdiğini aktardı. Elektrik hizmetlerindeki iyileşmeye de dikkat çeken Şara, “İlk geldiğimizde günde sadece 1,5 saat elektrik veriliyordu. Şu anda bu süre 12–14 saate kadar çıktı.” dedi. Yıl sonuna doğru, kendilerine yeterlilik seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini ekledi.

SEÇİM TARİHİNİ DUYURDU

Geçiş sürecinin ardından, dört yıl içinde Suriye’nin seçimlere gideceğini açıklayan Şara, ülkenin geleceğini “kişilere değil, kurumlara dayalı bir yönetim modeliyle” inşa ettiklerini vurguladı. Hükümette temsilin liyakat esasına göre sağlandığını kaydeden Şara, devrik rejimin ardından yeni bir yönetime geçtiklerini belirtti. Geçiş dönemine ilişkin yol haritasının işlediğini ifade ederek, “Dört yıl sonra mutlaka genel seçimlere gideceğiz.” şeklinde sözlerini tamamladı.