Suriye’de Sel Felaketi Sığınmacı Kamplarını Vurdu

Suriye’nin Halep kenti, kuzeybatı bölgesinde meydana gelen sağanak yağışlar sonucunda taşkınlar yaşandı. Bu olumsuz durum, devrik rejim ve onun destekçilerinin yerinden ettiği sivillerin barındığı bazı mülteci kamplarını ağır bir şekilde etkiledi. Gece saatlerinde gerçekleşen sel, çok sayıda sığınmacı kampını vururken, pek çok çadır da su baskınından zarar gördü.

ÇAMUR BİRİKİNTİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yüzlerce sığınmacının çadırları, selin ardından oluşan çamur birikintileri arasında kaldı. Yaşanan olumsuz koşullara müdahale etmek amacıyla, kampların bulunduğu alanlara sivil savunma ekipleri yönlendirildi ve su tahliyesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.