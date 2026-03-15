Suriye’de Sığınmacı Kamplarında Taşkın Tehlikesi

Suriye’nin Halep bölgesinin kuzeybatısında etkili olan sağanak yağışlar, devrik yönetim ve onun destekçilerinin göç ettirdiği sivillerin barındığı kamplarda ciddi sorunlara yol açtı. Gece saatlerinde yaşanan sel felaketi, birçok sığınmacı kampını olumsuz yönde etkileyerek, çok sayıda çadırın su altında kalmasına neden oldu.

ÇAMUR BİRİKİNTİLERİ GÖRÜLDÜ

Çok sayıda sığınmacının yaşadığı çadırlar, sel sonrası oluşan çamur birikintileri arasında kalmış durumda. Kampların bulunduğu alanlara sivil savunma ekipleri sevk edilerek, su tahliyesi için acil çalışmalar başlatıldı.