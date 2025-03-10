Suriye’den SDG İle Anlaşma Yapıldı

BAAS REJİMİ VE ESAD AİLESİ İKTİDARININ ÇÖKMESİ

Baas rejimi ve Esad ailesinin iktidarının sona ermesiyle birlikte Suriye’de yeni bir dönem başlıyor. Muhalefetin ilerleyişi karşısında terör örgütü PKK/YPG, Suriye’de tutunamıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı ile başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne ‘Silah bırakma’ çağrısı, Suriye’deki terör örgütlerine de etki ediyor. Öcalan’ın çağrısının ardından “SDG” adı altında ABD ve diğer birçok ülkeden destek gören YPG, geri adım atıyor.

CRİTİK TOPLANTI VE ANLAŞMA

Suriye yönetimi ile PKK’nın Suriye uzantısı SDG/YPG arasında önemli bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantıda Suriye yönetimini Başkan Ahmed Şara, SDG’yi ise Mullahem Abdi temsil etti. Görüşmeler sonucunda taraflar, siyasi temsil, Kürt toplumunun statüsü, ateşkes ve askeri entegrasyon gibi konuları kapsayan geniş kapsamlı bir anlaşmaya varıldı. SDG, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı anlaşma ile artık devlet kurumlarına katılacak. Bu gelişme, Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından duyuruldu.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Anlaşma, toplamda 8 maddeden oluşuyor:

1. Siyasi Temsil ve Hakların Güvence Altına Alınması: Dini ve etnik köken farkı gözetmeksizin tüm Suriyelilerin siyasi süreçlere katılımı ve devlet kurumlarında liyakate dayalı görev alma hakları garanti altına alınacak.

2. Kürt Toplumunun Statüsü: Kürtler, Suriye devletinin asli bir bileşeni olarak kabul edilecek ve vatandaşlık ile anayasal hakları garanti altına alınacak.

3. Ateşkesin Sağlanması: Suriye topraklarının tamamında ateşkes ilan edilecek.

4. Kuzeydoğu Suriye’deki Kurumların Entegrasyonu: Bölgede faaliyet gösteren tüm sivil ve askeri kurumlar Suriye yönetimine bağlanacak. Sınır kapıları, havaalanları, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere tüm kritik noktalar merkezi yönetimin kontrolüne alınacak.

5. Mültecilerin Dönüşü: Suriye’den ayrılan mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönmeleri sağlanacak ve devletin bu kişileri koruması garanti altına alınacak.

6. Ülke Birliği ve Güvenliğin Korunması: Suriye devleti, ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı mücadelede desteklenecek ve Esad rejimine karşı devam eden mücadelenin sürdürülmesi sağlanacak.

7. Bölücülük ve Nefret Söylemlerine Karşı Önlem: Tüm Suriyeli gruplar arasında bölücülük ve nefret söylemlerine karşı duruş sergilenecek, toplumsal barışı tehdit eden girişimler reddedilecek.

8. Anlaşmanın Uygulanması: Yürütme komiteleri, bu mutabakatın 2025 yılı sonuna kadar tam olarak hayata geçirilmesi için çalışacak.