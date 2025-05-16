Dünya

Suriye’nin Borçları Ödendi

suriye-nin-borclari-odendi

DÜNYA BANKASI’NDAN SÜREÇ HIZLANIYOR

Dünya Bankası’nın yaptığı açıklamada, Suriye’nin Dünya Bankası Grubu’na olan borçlarının kapandığı bildiriliyor. Yapılan açıklamada, 12 Mayıs itibarıyla Suriye’nin Uluslararası Kalkınma Birliği’ne (IDA) yaklaşık 15,5 milyon dolarlık borcunun ödendiği ifade ediliyor.

Bu borçların Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendiği aktarılan açıklamada, bu müspet gelişmeyle ülkenin yeni operasyonlar için uygunluğunun, Dünya Bankası’nın operasyonel politikalarına uyulması şartıyla yeniden sağlandığı kaydediliyor. Suriye’nin IDA kredilerine dair herhangi bir borcu kalmadığı vurgulanıyor.

IDA VE YENİ FIRSATLAR

Dünya Bankası Grubu’nun en yoksul ülkeler için oluşturduğu fon olan IDA, ekonomik büyümeyi artırmayı, dayanıklılık oluşturmayı ve yoksul insanların yaşamlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Bu fon, ülkeler için sıfır veya düşük faizli kredi ve hibe sağlayarak projelere ve programlara destek veriyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Rusya Piyasaları Müzakerelere Olumlu Tepki Gösterdi

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış müzakereleri sonrası Rusya borsa endeksi artış gösterdi. Piyasalardaki bu olumlu gelişme, müzakerelerin etkisini yansıtıyor.
Sürmanşet

Kantar BrandZ Açıklandı: Teknoloji Markaları Zirvede

2025 yılına ait "Dünyanın En Değerli 100 Markası" listesinde Apple, 1,3 trilyon dolarlık değeriyle yine zirvede. Teknoloji şirketleri ön planda bulunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.