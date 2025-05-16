Suriye’nin Borçları Ödendi

DÜNYA BANKASI’NDAN SÜREÇ HIZLANIYOR

Dünya Bankası’nın yaptığı açıklamada, Suriye’nin Dünya Bankası Grubu’na olan borçlarının kapandığı bildiriliyor. Yapılan açıklamada, 12 Mayıs itibarıyla Suriye’nin Uluslararası Kalkınma Birliği’ne (IDA) yaklaşık 15,5 milyon dolarlık borcunun ödendiği ifade ediliyor.

Bu borçların Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendiği aktarılan açıklamada, bu müspet gelişmeyle ülkenin yeni operasyonlar için uygunluğunun, Dünya Bankası’nın operasyonel politikalarına uyulması şartıyla yeniden sağlandığı kaydediliyor. Suriye’nin IDA kredilerine dair herhangi bir borcu kalmadığı vurgulanıyor.

IDA VE YENİ FIRSATLAR

Dünya Bankası Grubu’nun en yoksul ülkeler için oluşturduğu fon olan IDA, ekonomik büyümeyi artırmayı, dayanıklılık oluşturmayı ve yoksul insanların yaşamlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Bu fon, ülkeler için sıfır veya düşük faizli kredi ve hibe sağlayarak projelere ve programlara destek veriyor.