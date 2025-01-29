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Suriye’nin Kuzeyinde 14 PKK/YPG’li Etkisizleştirildi

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HIZMETLERİMİZİ KORUMAKTA KARARLIYIZ

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Geçit vermedik, vermeyeceğiz!” ifadesi öne çıkıyor. Açıklamaya göre, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ FAALİYETLERİ

Bu doğrultuda MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlılıkla devam eden faaliyetlerine dikkat çekiyor. Hedeflenen güvenliği sağlamak için gerçekleştirdiği müdahalelerin önemini vurguluyor ve Suriye’deki operasyonlarına yönelik desteklerini sürdürüyor.

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