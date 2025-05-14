Suriye’ye Elektrik İhracatı 3 Katlanacak

BAKAN BAYRAKTAR GAZETECİLERLE KONUŞTU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM’de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye’deki normalleşme sürecine destek veren faaliyetler hakkında bilgi verdi.

SURİYELİLER GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Bakan Bayraktar, “Suriye’de elektrik ve doğalgaz altyapısının yeniden kurulması için çalışıyoruz. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon Suriyeli var ve bunların büyük bir kısmı geri dönmek istiyor. İnsanlar neye dikkat ediyor? Barınma imkanı var mı? Elektrik, su gibi temel hizmetler geliyor mu? Ayrıca güvenlikle alakalı endişelerinin de olmaması lazım. Yaptığımız çalışmaların büyük bir kısmı, Suriye’de hayatı normalleştirmeye hizmet ediyor.” şeklinde konuştu.

ELEKTRİK İHRACATI ARTACAK

Bakan, elektrikle ilgili yaptıkları ihracatı 3 katına çıkaracaklarını belirterek, “Birecik-Halep hattı ile birlikte ilave 500 megavatlık bir kapasite devreye girecek.” dedi.

MADENCİLİKTE REFORMLER GEREKEN BİR KONU

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ‘2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde bahsettiği reform paketlarından söz ederek, “Bu pakette bazı önemli hususlar var. Türkiye’nin yenilenebilir enerjiyi en üst seviyede kullanmak istemesiyle birlikte, bu alanlara ayrılan kapasitelerin en kısa sürede devreye girmesini sağlamak istiyoruz. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin maden kaynaklarının bir an önce ekonomiye kazandırılması için süreçleri hızlandıracak ve yatırımcıların önünü açacak bir düzenleme öngörülüyor.” dedi. Ayrıca, madencilikte rehabilitasyon çalışmalarının da önemli olduğunu belirtti.

DENGELİ BİR ÜRETİM PORTFÖYÜ HEDEFİ

İspanya ve Portekiz’deki elektrik kesintileri hakkında sorulara yanıt veren Bayraktar, “Türkiye’nin dengeli bir üretim portföyüne sahip olması gerekiyor. Tek kaynağa bağlı kalmak her ülke için sıkıntı yaratabilir. Amacımız, içerisinde yenilenebilir enerji, kömür, doğalgaz ve hidroelektrik gibi kaynakların bulunduğu dengeli bir üretim sepetine sahip olmak. Yakın zamanda nükleer enerjinin de dahil edilmesini umuyoruz.” dedi. Bunun yanı sıra, elektrik iletim şebekesinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi ve “Bu alanda da büyük bir yatırım süreci başlatıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında elektrik iletim şebekesinin güçlendirilmesi için 10 yıllık bir planlamayı tamamlamış durumdayız. Elektrik kesintileriyle ilgili endişe edilecek bir durum yok.” ifadelerini kullandı.