Suriye’ye Gaz İhracatı Başlıyor

GÖRÜŞME SONUCU İMZALANAN ANLAŞMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şam’da Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile bir araya geldi. Bu görüşmeden sonra iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon konularında iş birliği anlaşması imzalandı.

ELEKTRİK İHRACATINDA HEDEFLER

Bakan Bayraktar, Suriye’ye elektrik ihracatını 3 kat artırarak önümüzdeki aylarda 1000 megavatlık bir ihracat gerçekleştirmek istediklerini ifade etti. Ayrıca, Suriye’ye yapılacak 2 milyar metreküp gaz ihracatının kısa süre içinde başlayacağını da duyurdu.

GAS AKIŞINDAKİ GELİŞMELER

Mevkidaşı Muhammed Beşir, Türkiye ile doğalgaz boru hattının tamamlanması için çaba göstereceklerini ve gaz akışının haziran ayında başlayacağını belirtti. Elektrik bağlantısının da yıl sonuna kadar işlevsel olması bekleniyor.