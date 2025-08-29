Suriyeliler Ülkelerine Dönmeye Devam Ediyor

SURİYELİLERİN GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ SAYILARI ARTIYOR

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. Kütahya’daki ‘Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu konuyla ilgili güncel istatistikleri paylaştı. Yerlikaya, “8 Aralık 2024’ten bu yana geri dönenlerin sayısı 450 bin 169” dedi.

TÜRKİYE, SURİYELİLERİN YANINDA YER ALIYOR

Yerlikaya, açıklamalarında, “8 Aralık 2024, yani Suriye’nin özgürleşmesinden bu yana ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin göç yönetimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğünü belirten Yerlikaya, tarihsel tecrübe ve insani yaklaşımıyla dünyaya örnek bir model sunduklarını vurguladı. 2011 yılında Esad zulmünden kaçan Suriyelilerin Türkiye’ye sığındığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, “Toplam dönüş yapan Suriyeli sayısı ise 1 milyon 190 bin 172 olmuştur” şeklinde bilgi verdi. 2022 yılında Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sayısı 3 milyon 535 bin 898 iken, Ağustos 2025 itibarıyla bu sayının 2 milyon 506 bin 740’e düştüğünü belirtti. Suriyeli kardeşlerin gönüllü geri dönüş işlemlerini titizlikle yürüttüklerini aktaran Yerlikaya, Suriye’nin istikrara kavuşmasıyla birlikte gönüllü geri dönüşlerin artmaya devam edeceğini ifade etti.