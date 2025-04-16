Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

ESAD REJİMİ SONA ERDİ

Suriye’de uzun yıllar süren Esad rejimi 8 Aralık 2024’te sona erdi. Devrilen rejimin ardından muhalifler yeni bir hükümet kurarak yeniden inşa sürecine başladı. Bu süreçte Suriyelilerin evlerine dönüşleri de hız kazanıyor.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı’nın 12’nci kuruluş yıl dönümüne dair değerlendirmelerde bulundu. Yerlikaya, “Bugün, sadece bir kurumu değil, insan onurunu merkeze alan bir anlayışın yıl dönümünü kutluyoruz.” diyerek, Türkiye’nin göçü tek boyutlu bir güvenlik meselesi olarak değil, insani ve uluslararası yönleri olan karmaşık bir olgu olarak ele aldığını vurguladı.

GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLER ARTMAKTA

Yerlikaya, Suriye’nin özgürlüğü ile birlikte “gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli” geri dönüşlerin hız kazandığını belirtti. 9 Aralık 2024 itibarıyla 175 bin 512 Suriyelinin Türkiye’den gönüllü olarak ülkesine döndüğünü ifade eden Yerlikaya, bu sayının toplamda 33 bin 730 aileden oluştuğunu aktardı. 2017-2025 yılları arasında geri dönen Suriyeli sayısının ise toplamda 915 bin 515 olduğunu söyledi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE YÜKSELİYOR

Yerlikaya, Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelesini artırarak 2023 yılı itibarıyla 130 binin üzerinde sınır dışı sayısına ulaştığını belirtti. 2024 yılındaki sınır dışı sayısının ise 140 bini geçtiğini söyledi. 2025 itibarıyla toplamda 27 bin 673 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini belirten Yerlikaya, yıllık sınır dışı oranının yüzde 71’e ulaştığını vurguladı.

İNSAN ONURU MERKEZDE

Göç politikalarının temeli insan onuru olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, insanlık onurunu korumaya çalıştıklarını ifade etti. Ülkedeki düzenli göç yönetiminin öncelikleri arasında yer aldığını söyleyen Yerlikaya, “Ülkemiz, uluslararası üniversite öğrencileri, nitelikli uzman işgücü ve yabancı yatırımcılar için çekim merkezi olmak istiyor.” dedi.

TÜRKİYE’NİN GÖÇ YÖNETİMİ MODEL OLACAK

Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetimi konusundaki politikasının dünya genelinde bir model haline geldiğini belirtti. Türkiye’nin, insan hakları ve medeniyet değerlerini esas alarak düzensiz göçle mücadelesine büyük bir ivme kazandırdığını ifade eden Yerlikaya, diğer ülkelerin de Türkiye’deki uygulamaları dikkatle izlediğini söyledi.

SURİYELİLERE KUCAK AÇILDI

Bakan Yerlikaya, 2011 yılından bu yana Suriye iç savaşı nedeniyle büyük bir göç yönetim sürecinin yaşandığını ve ülkemize sığınan milyonlarca Suriyeliye kucak açıldığını belirtti. 8 Aralık 2024’teki rejim değişikliğinin ardından, Suriyeli dönenlerin geri dönüş sürecinin düzenli bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

SINIR GÜVENLİĞİNDE ÖNEMLİ YATIRIMLAR

Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele stratejilerinin 5 basamaktan oluştuğunu belirtti. Sınır güvenlik tedbirleri için yapılan yatırımlar sonucunda toplam güvenlik duvarının 1272 kilometreye, devriye yollarının toplamının ise 1636 kilometreye çıktığını duyurdu.

ETKİN YAKALAMALAR VE MOBİL GÖÇ ARAÇLARI

Yerlikaya, mobil göç noktası araçlarının rolüne de dikkat çekerek, 81 ilde 270 mobil göç aracının bulunduğunu ve bu sayının yakında artırılacağını bildirdi. Temmuz 2023’ten bu yana kimlik kontrolü yapılan yabancı sayısının 3 milyon 724 bin 945 olduğunu ifade ederek, tespit edilen düzensiz göçmen sayısının 145 bin 435 olduğunu söyledi.

DÜZENSİZ İŞ GÜCÜYLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele stratejisinin dördüncü basamağının düzensiz iş gücü göçü olduğunu aktaran Yerlikaya, bu konunun önemli olduğunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş birliği yapıldığını belirtti. Düzensiz göçmenlerin tespitinden geri gönderme merkezlerinin kapasitesinin artırılmasına kadar birçok adım atıldığının altını çizdi.

GAZZELİLERLE İLGİLİ İDDİALAR YANLIŞ

Bakan Yerlikaya, “Gazzeli sivilleri Suriye’nin kuzeyindeki kamplara yerleştirme planı” iddialarının kesinlikle gerçek dışı olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Filistin halkının mücadelesini desteklediğini belirten Yerlikaya, bu konudaki dezenformasyonları eleştirerek, Türkiye’nin Gazze’ye yönelik insani yardımları sürdürdüğünü vurguladı.