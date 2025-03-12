Suruç’ta Pamuk Yüklü Tır Yandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 25’inci kilometresinde bir olay yaşandı. İsmail B. yönetimindeki pamuk yüklü tır, sefer sırasında aniden alev almaya başladı. Sürücü, aracında yükselen dumanları fark etti.

YANGINI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI

Sürücü, bu durum üzerine aracı yol kenarındaki bir istasyona çekti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik yoğun bir çalışma sonucunda kontrol altına aldı.

OLUŞAN ZARAR VE SORUŞTURMA

Yangın nedeniyle, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak tır tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın sonucu 5 milyon TL’lik bir zarar oluştuğu belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.