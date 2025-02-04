Sürücüye 10 Yıl Hapis Cezası Verildi

KAZA DETAYLARI

Kaza, 11 Ekim 2024’te Çorlu ilçesindeki Zafer Mahallesi’nde bulunan ışıklı kavşakta gerçekleşti. Babaeski’de yaşayan Çetin Karakuş ve eşi Çiğdem Karakuş, Çorlu’da yaşayan kızları Çisem Meriç’i ziyaret etmek amacıyla yola çıktı. Torunları Aras Meriç bebek gece rahatsızlanınca, Karakuş çifti ile kızı Çisem Meriç, bebeği hastaneye götürmek için hareket etti. Ancak, Çetin Karakuş’un kullandığı otomobile, kavşakta kırmızı ışıkta beklerken hızla gelen F. Aksan’ın kullandığı araç yan taraftan çarptı. Çetin Karakuş’un aracı yaklaşık 50 metre sürüklendi.

OLAYIN SONUCU

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Çiğdem Karakuş ile kızı Çisem Meriç’in hayatını kaybettiği bildirildi. Çetin Karakuş özel bir hastaneye, 6 aylık Aras Meriç ile çarpan otomobilin sürücüsü F. Aksan ise Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi edilmekte olan yaralılardan Çetin Karakuş ile torunu Aras Meriç’in durumu kritikleşti ve hayatlarını kaybetti.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Sürücü F. Aksan’ın 1.97 promil alkollü olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından, polis tarafından gözaltına alınan Aksan, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçuyla karşı karşıya kalan F. Aksan, ikinci duruşmaya katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan Aksan, “Pişmanım, çok pişmanım. Hayatım boyunca ben bu vicdan azabı ile yaşayacağım. Olay günü hiç yola çıkmak istemedim. Eşim sara hastası olduğu için rahatsızlandı. 3 yaşındaki oğlum ile evdeydiler. Ben onun için yola çıkmak zorunda kaldım. O kadar çok üzgünüm ki anlatamam, çok pişmanım.” şeklinde ifade verdi. Mahkeme, F. Aksan’ı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.