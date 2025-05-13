Suudi Arabistan-ABD Anlaşmaları 300 Milyar Dolar

SUUDİ ARABİSTAN-ABD YATIRIM FORUMU DÜZENLENDİ

Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu gerçekleştirildi. Forumda, ABD Başkanı Donald Trump da yer aldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesi ile ABD arasındaki ilişkilere değindi. “Ortak yatırımlar, ABD ile ekonomik ilişkilerimizin en önemli dayanaklarından biridir” şeklinde ifade etti.

ORTAKLIK FIRSATLARI VE ANLAŞMALAR

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ülkesi ile ABD arasındaki ilişkilerin kökenlerine inerek, “Ülkemizin ABD ile 92 yıl önce başlayan derin bir ekonomik ilişkisi bulunmaktadır. Bugün ABD ile 600 milyar dolarlık ortaklık fırsatları üzerinde çalışıyoruz” dedi. Bin Selman, ayrıca “ABD ile değeri 300 milyar doları aşan anlaşmalara imza attık” ifadesini de kullandı. 2013 ile 2024 yılları arasında ABD-Suudi Arabistan ticaret hacminin 500 milyar dolara ulaşacağını da aktardı. Ayrıca, Suudi Arabistan’daki yabancı yatırımların dörtte birinin ABD şirketlerinden oluştuğunu belirtti.

TRUMP İLE SELMAN GÖRÜŞMESİ

Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan’ı ziyaret eden Trump, Riyad’daki Yemame Sarayı’nda bin Selman ile bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi’ni imzalamıştı. Bu belgeler, adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi alanları kapsıyor.

İMZALANAN ANLAŞMALARIN DETAYLARI

Anlaşmalar, ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında, Suudi Arabistan ordusunun geliştirilmesi ve modernizasyonuna yönelik mutabakatları içeriyor. Enerji ve savunma sektörlerinde de birçok anlaşma bulunuyor. Beyaz Saray açıklamasında, “ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan tarihteki en büyük silah satış anlaşmasının” imzalandığı bilgisi verildi.