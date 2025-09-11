Suudi Arabistan Çağrısı: Arap İslam Ülkeleri Harekete Geçmeli

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze bölgesinde gerçekleştirdiği soykırım faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Ordusu, birçok ülkeyi hedef alıyor. Dün Katar’ın başkenti Doha’da Hamas liderlerine yönelik bir saldırı gerçekleştiren İsrail, bugün de Yemen’e saldırdı. Yemen’e yapılan saldırının arkasından Suudi Arabistan’dan Arap ülkelerine bir çağrı yapıldı.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN HAREKETE GEÇİN ÇAĞRISI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan Şura Meclisi’nde yaptığı konuşmada, “İşgalci İsrail’in bölgedeki saldırılarını reddediyoruz ve kınıyoruz. Bunların sonuncusu, Katar devletine yönelik barbarca saldırıdır. Bu saldırı, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası düzeyde harekete geçilmesini gerektirmektedir.” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI ÖNLEMLERİ ZORUNLU KILIYOR

Veliaht Prens, “İşgal yönetimini durdurmak ve bölgenin güvenliğini tehdit eden suç teşkil eden uygulamalarına karşı onu caydırmak için uluslararası önlemler alınmalıdır. Katar devletinin alacağı her türlü kararda yanlarında olacağız ve bunun için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” şeklinde konuştu.

NET TUTUM VE FİLİSTİN HAKLARI

Gazze’deki Filistin halkına yönelik sürmekte olan “barbarca saldırıların ve zorla göç ettirme suçlarının” kınandığını belirten Bin Selman, şunları aktardı: “Gazze toprakları Filistin toprağıdır ve halkının hakkı sabittir; hiçbir saldırı bu hakkı ellerinden alamaz, hiçbir tehdit bunu geçersiz kılamaz. Tutumumuz nettir: Hakkı korumak ve ihlallerini önlemek için kararlı şekilde çalışıyoruz.” Ayrıca Suudi Arabistan’ın 2002’de başlattığı Arap Barış Girişimi’nin, Filistin Devleti’ni kurma yolunda eşsiz bir fırsat sunduğunu vurguladı.

BM GENEL MERKEZİ’NDEKİ DESTEĞİ VURGULADI

Bin Selman, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen konferansta, sağlanan benzersiz desteğin de Arap Barış Girişimi’nin uygulanması için uluslararası uzlaşıyı güçlendirdiğini kaydetti. Öte yandan, İsrail ordusunun dün Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya gerçekleştirdiği saldırıda, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye’nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiği açıklandı.