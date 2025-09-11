Suudi Arabistan’dan Arap Ülkeleri Çağrısı

İsrail, Gazze’de uyguladığı şiddetle durmuyor. Katiller ordusu, birçok ülkede hedef haline geliyor. Dün, Katar’ın Doha kentinde Hamas liderlerini hedef alan bir saldırı yapan İsrail, bugün de Yemen’e yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Yemen’e yapılan saldırının ardından Suudi Arabistan, diğer Arap ülkelerine harekete geçme çağrısı yaptı.

ARAP İSLAM ÜLKELERİ HAREKETE GEÇMELİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan Şura Meclisine yaptığı konuşmada, “İşgalci İsrail’in bölgedeki saldırılarını reddediyoruz ve kınıyoruz. Bunların sonuncusu, Katar devletine yönelik barbarca bir saldırıdır. Bu saldırı, Arap, İslam ülkeleri ve uluslararası düzeyde harekete geçilmesini gerektirmektedir.” şeklinde ifadelerde bulundu.

ULUSLARARASI ÖNLEMLER ALINMALI

Veliaht Prens, “İşgal yönetimini durdurmak ve bölgenin güvenliğini sarsan suç teşkil eden uygulamalarına karşı onu caydırmak amacıyla uluslararası önlemler alınmalıdır. Katar devletinin alacağı her türlü kararda yanlarında olacağız ve bunun için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” dedi.

TUTUMUMUZ NETTİR

Gazze’deki Filistin halkına yönelik “barbarca saldırıların ve aç bırakma ile zorla göç ettirme suçlarının” sürmesini kınadıklarını belirten Bin Selman, Gazze topraklarının Filistin’in toprakları olduğunu ve halkının hakkının sabit olduğunu vurguladı. “Hiçbir saldırı bu hakkı ellerinden alamaz, hiçbir tehdit bunu geçersiz kılamaz. Tutumumuz nettir: Hakkı korumak ve ihlallerini önlemek için kararlı şekilde çalışacağız.” şeklinde ekledi.

Suudi Arabistan’ın 2002 yılında başlattığı ve iki devletli çözüm perspektifiyle uluslararası alanda hayata geçirdiği Arap Barış Girişimi’nin, bugün Filistin Devleti’ni kurma yolunda eşsiz bir imkan sunduğunu belirten Bin Selman, Arap Barış Girişimi’nin uygulanması için uluslararası uzlaşıyı güçlendiren desteklerin önemine vurgu yaptı.

İsrail ordusu, dün Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemişti. Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye’nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.