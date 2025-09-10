Suudi Arabistan’dan Arap ülkeleri çağrısı

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, Gazze’de soykırım gerçekleştiren ordusuyla birçok ülkeyi hedef almayı sürdürüyor. Dün Katar’ın başkenti Doha’da Hamas liderlerini hedef alan bir operasyon gerçekleştiren İsrail, gün içerisinde Yemen’e de saldırı düzenledi. Yemen’e yapılan saldırının ardından Suudi Arabistan’dan Arap ülkelerine bir çağrı yapıldı.

AÇIKLAMALAR VE HAREKET ÇAĞRISI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan Şura Meclisi’nde yaptığı konuşmada, “İşgalci İsrail’in bölgedeki saldırılarını reddediyor ve kınıyoruz. Bunların sonuncusu, Katar devletine yönelik barbarca saldırıdır. Bu saldırı, Arap, İslam ülkeleri ve uluslararası düzeyde harekete geçilmesini gerektirmektedir” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI ÖNLEMLER GEREKİYOR

Veliaht Prens Bin Selman, işgal yönetimini durdurmak ve bölgenin güvenliği ile istikrarını tehdit eden uygulamalarına karşı caydırıcı uluslararası önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Katar devletinin alacağı her türlü kararda yanlarında olacağız ve bunun için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” dedi.

Gazze’deki Filistin halkına yönelik “barbarca saldırıların ve zorla göç ettirme suçlarının” devam ettiğini kınadıklarını belirten Bin Selman, Gazze topraklarının Filistin toprağı olduğunu ve orada yaşayan halkın haklarının sabit olduğunu ifade etti. Özellikle, “Hiçbir saldırı bu hakkı ellerinden alamaz, hiçbir tehdit bunu geçersiz kılamaz. Tutumumuz nettir: Hakkı korumak ve ihlallerini önlemek için kararlı şekilde çalışmak” şeklinde konuştu. Bin Selman, Suudi Arabistan’ın 2002 yılında başlattığı ve iki devletli çözüm perspektifiyle uluslararası alanda yürütülen Arap Barış Girişimi’nin Filistin Devleti’nin kurulması yolunda önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Ayrıca, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen konferansta sağlanan desteklerin bu girişimin uygulanması için uluslararası uzlaşıyı güçlendirdiğini de ifade etti.

İsrail ordusu, önceki gün Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye’nin oğlu, dört Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.