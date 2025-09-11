İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım ile birçok ülkeyi hedef almayı sürdürüyor. Dün Katar’ın Doha şehrinde Hamas liderlerini hedef alan bir saldırı düzenleyen İsrail, günümüzde ise Yemen’e yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Yemen’e yapılan saldırının ardından Suudi Arabistan’dan Arap ülkelerine çağrı geldi.

ARAP İSLAM ÜLKELERİ HAREKETE GEÇMELİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan Şura Meclisine yaptığı konuşmada, “İşgalci İsrail’in bölgedeki saldırılarını reddediyor ve kınıyoruz. Bunların sonuncusu, Katar devletine yönelik barbarca saldırıdır. Bu saldırı, Arap, İslam (ülkeleri) ve uluslararası düzeyde harekete geçilmesini gerektirmektedir.” dedi.

ULUSLARARASI ÖNLEMLERİN ALINMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Veliaht Prens, uluslararası önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, “İşgal yönetimini durdurmak ve bölgenin güvenliğini ve istikrarını sarsan suç teşkil eden uygulamalarına karşı onu caydırmak için uluslararası önlemler alınmalıdır. Katar devletinin alacağı her türlü kararda yanlarında olacağız ve bunun için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” ifadesini kullandı.

TUTUMUMUZ NETTİR

Bin Selman, Gazze’deki Filistin halkına yönelik “barbarca saldırıların ve aç bırakma ile zorla göç ettirme suçlarının” sürmesini kınadıklarını belirtti. “Gazze toprakları Filistin toprağıdır ve halkının hakkı sabittir; hiçbir saldırı bu hakkı ellerinden alamaz, hiçbir tehdit bunu geçersiz kılamaz. Tutumumuz nettir: Hakkı korumak ve ihlallerini önlemek için kararlı şekilde çalışmak.” şeklinde konuştu.

2012 yılında başlatılan Arap Barış Girişimi’nin, Filistin Devleti’ni kurma yolunda eşsiz bir fırsat sunduğunu belirten Bin Selman, “Suudi Arabistan’ın yoğun çabalarının, Filistin’i tanıyan devlet sayısının artmasını sağladığını” ifade etti. Ayrıca, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen konferansta sağlanan benzersiz desteğin Arap Barış Girişiminin uygulanması için uluslararası uzlaşıyı güçlendirdiğini belirtti.

Dün, İsrail ordusu Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binayı savaş uçaklarıyla hedef almıştı. Hamas, lider kadronun bu suikast girişiminden kurtulduğunu, ancak saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye’nin oğlu ile 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.